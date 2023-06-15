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Россиянам напомнили о способах защиты от телефонных мошенников

Специалист по кибербезопасности Щельцин посоветовал проверять все звонки от банковских сотрудников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лучше подвергать сомнению все звонки от сотрудников банков, чтобы не попасть в сети мошенников. Такое мнение генеральный директор АНО «Цифровые платформы», специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин высказал в четверг, 15 июня.

По словам эксперта, все мошеннические схемы базируются на нескольких факторах: скорость, введение в заблуждение и мотивация к действию.

«Самое лучшее — это подвергать сомнению все и особенно быть настороженным относительно нестандартных форм коммуникаций. Например, если представитель какой-то службы или банка звонит или пишет через мессенджер», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Специалист добавил, что должен насторожить непонятный запрос, которого человек не ждал и не искал.

«Также всегда в таких схемах присутствует элемент скорости, почему-то важно именно сейчас принять решение и сделать следующий шаг. Это тоже кратно повышает вероятность того, что это может быть мошенничество», — предупредил Щельцин.

Он подчеркнул, что мошенник, как правило, никогда не дает никакой дополнительной информации о себе или дает какие-то ссылки, которые нельзя перепроверить. Также он обязательно будет уточнять какую-то информацию у жертвы.

«Потому что, несмотря на то, что есть разные слитые базы данных, какой-то информации может быть недостаточно», — заключил он.

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Украденные аккаунты могут использовать для кибермошенничества

Ранее, 13 июня, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Леонид Безвершенко рассказал «Известиям», что о слежке в Telegram могут свидетельствовать неизвестные или подозрительные сессии в разделе «Активные сеансы», а также любые изменения в чатах и каналах, которые пользователь не совершал.

5 июня руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов рассказал, что для защиты смартфонов iPhone от вредоносных программ рекомендуется чаще перезагружать устройство. Он отметил, что мессенджер iMessage является главным источником заражения программой Triangulation, поэтому этот сервис лучше отключить в настройках iPhone. Также это рекомендуется сделать, если пользователь подозревает, что может стать целью атаки хакеров.

Ранее, 8 мая, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают придумывать все новые способы, чтобы вовлечь потенциальных жертв в общение. По его словам, среди нововведений можно отметить предупреждение о том, что ведется некое «аудиопротоколирование» разговора.

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