В ЦБ обеспокоились быстрым ростом ипотеки

Центробанк (ЦБ) России обеспокоен быстрым ростом ипотеки, в связи с чем регулятор может принять дополнительные меры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

Также она отметила, что ЦБ будет следить за быстрым ростом потребкредитов и готов при необходимости дополнительно ужесточить регулирование.

«Будем рассматривать макропруденциальные лимиты, потому что нас беспокоит высокий рост ипотеки, особенно с применением льготных программ. Это может привести к росту рискованной ипотеки», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что Банк России при необходимости готов вернуться к накоплению буферов по потребкредитам.

«Макропруденциальные лимиты работают, доля необеспеченных потребительских кредитов заемщиков с большой долговой нагрузкой заметно уменьшилась, и мы думаем, что эта тенденция продолжится. Мы считаем, что эта доля должна дальше уменьшаться, поэтому на III квартал у нас будут действовать более жесткие лимиты (выдач кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой), сократим их на пять процентных пунктов», — сказала глава ЦБ.

В этот же день Набиуллина указала на то, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк, худшие прогнозы не оправдались.

Ранее, 14 июня, аналитики спрогнозировали рекордный рост объема выдачи ипотеки в РФ в 2023 году. Так, по оценке ВТБ, впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат прошлого года и в пределах 10% — рекордные продажи 2021 года.