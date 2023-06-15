РСПП призвал поддерживать ставших молодыми родителями сотрудников

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали компании оказывать поддержку сотрудникам, ставшими молодыми родителями.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня управляющий директор РСПП по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Елена Феоктистова отметила, что в условиях кадровой конкуренции бизнесу важно мотивировать персонал и вкладываться в его развитие.

«Поддержку надо оказывать с первого ребенка. Как только в семье появляется первый ребенок, важно, чтобы семья понимала, что <...> не кардинально меняются условия и характер жизни», — сказала она.

Кроме того, управляющий директор РСПП указала на важность поддержки сотрудников, которые впервые стали родителями, так как это положительно отразится на демографии. Феоктистова объяснила, что благодаря этому у многих семей возникнет мотивация рожать еще детей, даже если изначально ее не было.

Также, по ее словам, более 53% опрошенных российских компаний отметили, что у них действуют меры семейной поддержки сотрудников, среди которых дополнительные отпуска, материальная поддержка, жилищные субсидии и другое.

Феоктистова резюмировала, что для признания деятельности компаний, реализующих данные меры семейной поддержки, существуют специальные конкурсы. Например, «Лидер ответственного бизнеса», в котором есть номинация «Поддержка сотрудников с семейными обязанностями».

В России регулярно поддерживают семьи с детьми. Так, 15 мая Минтруд предложил конкретизировать понятие «многодетная семья». Минимумом для присвоения этого статуса будут считаться три несовершеннолетних ребенка, которые воспитываются в одной семье. Позднее президент России Владимир Путин поручил оперативно установить стандарт многодетной семьи для всех регионов.