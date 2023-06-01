Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи

Многодетные семьи пользуются в России особым уважением. Об этом заявил 1 июня в Международный день детей президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Также Путин поручил оперативно установить стандарт многодетной семьи для всех регионов. Удостоверение такой семьи на всей территории страны должно быть действительно в бумажном и в электронном виде.

«Такие семьи в нашей стране, в обществе в целом у граждан пользуются особым уважением», — заявил глава государства.

Путин отметил, что многодетные родители полностью посвящают себя детям, не только успевают справляться с повседневными хлопотами, но и прилагают много сил, чтобы дети развивались, раскрывали таланты в кружках и секциях.

Как добавил российский лидер, многодетные семьи стали воплощением нравственных основ и семейных ценностей, которые для России абсолютны и безусловны.

15 мая Минтруд предложил конкретизировать понятие «многодетная семья». Минимумом для присвоения этого статуса будут считаться три несовершеннолетних ребенка, которые воспитываются в одной семье.

В России регулярно поддерживают семьи с детьми. Так, 26 мая стало известно, что многодетным семьям в России могут увеличить размер земельного участка, не облагаемого налогом, а также жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет.