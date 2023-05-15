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Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

Представитель Минтруда: понятие многодетной семьи должно быть закреплено законодательно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Минтруд предложил конкретизировать понятие «многодетная семья». Минимумом для присвоения этого статуса будут считаться три несовершеннолетних ребенка, которые воспитываются в одной семье. Об этом сообщила замдиректора департамента демографической и семейной политики ведомства Елена Семенова на круглом столе в Госдуме (ГД) 15 мая.

«Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», — сказала она.

По словам Семеновой, было бы также правильно дать регионам право расширять категории семей, которые относятся к многодетным. Инициатива выдвинута в связи с тем, что в разных регионах минимум для многодетной семьи мог считаться от трех до пяти несовершеннолетних.

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На данный момент законодательно понятие многодетной семьи не закреплено. В большинстве случаев таковой считается семья, в которой воспитывается трое и более детей. Однако в некоторых регионах РФ на аналогичные меры может претендовать также семья с двумя детьми. Узнать о положенных семье выплатах и льготах всегда можно на сайте регионального правительства.

Ранее, 28 апреля, глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова выдвинула инициативу, согласно которой государственные меры поддержки будут распространены на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов.

Кроме того, необходимо на федеральном уровне утвердить единые критерии, по которым семья будет считаться многодетной, и единые меры поддержки для этой категории граждан, поскольку сейчас в каждом регионе льготы разнятся, сказал соавтор законопроекта, депутат Александр Спиридонов.

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