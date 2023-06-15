Эксперт предположил рост цен на кофе в России на 15% в 2023 году

В России цены на кофе могут вырасти на 15% в 2023 году, если будет происходить удорожание в основных странах-поставщиках. Об этом заявил 15 июня директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.

По его словам, цены на кофе главным образом зависят от стоимости зерен до обжарки и мировой биржи.

«Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — сообщил он в беседе с «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Глухов отметил, что в ряде случаев потребитель может и не заметить удорожание стоимости кофе, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, в мае, агентство Bloomberg сообщило, что мировые оптовые цены на робусту — одного из самых популярных сортов кофе наряду с арабикой — поднялись до максимума за последние 12 лет. Отмечалось, что удорожание стоимости объясняется резким увеличением спроса на зерна, который фермеры пока не успевают удовлетворять. Цены на готовую продукцию в магазинах также поднялись.

В России подорожание кофе в 2022 году происходило в значительной степени из-за сокращения поставок западных брендов, которые попали под антироссийские санкции. Эта тенденция исчерпала себя, отметила руководитель кофейной компании Bacca Rossa Натали Солнечная 6 сентября прошлого года в интервью с «Известиями». Тогда она заявила, что российский рынок обрел равновесие, в дальнейшем можно ожидать даже снижения цен.