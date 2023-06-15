Реклама
Прямой эфир
Общество
Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей
Экономика
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом
Армия
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в Херсонской области
Туризм
В Минэкономразвития заявили о восстановлении туротрасли в России
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Экономика
Минфин счел правильной мерой введение МРЦ на тихое вино
Мир
Москва выразила демарш Канаде из-за намерения конфисковать Ан-124
Мир
ВС Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник
Экономика
Абрамченко заявила о неизменности прогнозов по урожаю после прорыва Каховской ГЭС
Политика
Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
Авто
АвтоВАЗ разработает новые сервисы вместе с ГЛОНАСС
Общество
РСПП призвал поддерживать ставших молодыми родителями сотрудников
Сюжет:

Эксперт предположил рост цен на кофе в России на 15% в 2023 году

Эксперт Глухов: цены на кофе могут вырасти в РФ на 15% в 2023-м вслед за мировыми
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России цены на кофе могут вырасти на 15% в 2023 году, если будет происходить удорожание в основных странах-поставщиках. Об этом заявил 15 июня директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.

По его словам, цены на кофе главным образом зависят от стоимости зерен до обжарки и мировой биржи.

«Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», — сообщил он в беседе с «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Глухов отметил, что в ряде случаев потребитель может и не заметить удорожание стоимости кофе, уточняет «Газета.Ru».

«Люди останутся»: грозит ли России дефицит кофе
Эксперты отрасли считают, что уход иностранных производителей кофе катастрофой не станет

Ранее, в мае, агентство Bloomberg сообщило, что мировые оптовые цены на робусту — одного из самых популярных сортов кофе наряду с арабикой — поднялись до максимума за последние 12 лет. Отмечалось, что удорожание стоимости объясняется резким увеличением спроса на зерна, который фермеры пока не успевают удовлетворять. Цены на готовую продукцию в магазинах также поднялись.

В России подорожание кофе в 2022 году происходило в значительной степени из-за сокращения поставок западных брендов, которые попали под антироссийские санкции. Эта тенденция исчерпала себя, отметила руководитель кофейной компании Bacca Rossa Натали Солнечная 6 сентября прошлого года в интервью с «Известиями». Тогда она заявила, что российский рынок обрел равновесие, в дальнейшем можно ожидать даже снижения цен.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023