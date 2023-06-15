Реклама
Прямой эфир
Общество
Арестован еще один участник псевдопокушения на главу IT-компании Merlion
Общество
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Мир
Мэр Майами подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году
Армия
Единственный в России военный лама прибыл в зону СВО для поддержки буддистов
Экономика
Цены на телевизоры в России снизились на 20-50%
Спорт
Тренер сборной РФ по борьбе прокомментировал отказ Испании в выдаче виз спортсменам
Мир
В Россотрудничестве оценили идею ужесточения наказания за русофобию
Мир
Эксперт Ломанов заявил о невозможности улучшения отношений между Китаем и США
Общество
Летящие в Египет туристы застряли на 12 часов в Шереметьево
Мир
В Европарламенте признали неэффективность санкционной политики против РФ
Культура
Элтон Джон заработает более $1 млрд в прощальном туре
Мир
Новые культурные центры РФ могут открыться в Казахстане, Белоруссии и Таджикистане

«Известия» показали кадры с места гибели двух школьниц в Петергофе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» 15 июня оказались кадры с Никольского пруда в Петергофе, где утонули две сестры.

На видеоролике показано, как тела погибших грузят в специальный автомобиль. По предварительным данным, их отвезли на медицинскую экспертизу. На месте происшествия работали экстренные службы.

14 июня стало известно, что на территории Петергофа в Санкт-Петербурге были обнаружены тела двух утонувших девочек, которые были гражданками Таджикистана.

По информации «Известий», девочки пришли к водоему вместе с отцом, бабушкой и маленьким братом, чтобы искупаться. По предварительным данным, младшая сестра захотела доказать, что умеет хорошо плавать, и начала тонуть. Старшая девочка захотела помочь сестре, но обе школьницы плавать не умели.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют обстоятельства, причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023