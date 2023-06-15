«Известия» показали кадры с места гибели двух школьниц в Петергофе
В распоряжении «Известий» 15 июня оказались кадры с Никольского пруда в Петергофе, где утонули две сестры.
На видеоролике показано, как тела погибших грузят в специальный автомобиль. По предварительным данным, их отвезли на медицинскую экспертизу. На месте происшествия работали экстренные службы.
14 июня стало известно, что на территории Петергофа в Санкт-Петербурге были обнаружены тела двух утонувших девочек, которые были гражданками Таджикистана.
По информации «Известий», девочки пришли к водоему вместе с отцом, бабушкой и маленьким братом, чтобы искупаться. По предварительным данным, младшая сестра захотела доказать, что умеет хорошо плавать, и начала тонуть. Старшая девочка захотела помочь сестре, но обе школьницы плавать не умели.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют обстоятельства, причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.