«Известия» узнали подробности гибели школьниц в Петергофе

Утонувшие в Никольском пруду Петергофа школьницы были сестрами, о чем узнали «Известия» в четверг, 15 июня. Девочки пришли к водоему вместе с отцом, бабушкой и маленьким братом, чтобы искупаться.

По предварительным данным, младшая сестра захотела доказать, что умеет хорошо плавать. Она зашла слишком глубоко в воду и начала тонуть. Старшая девочка захотела помочь сестре, но обе школьницы плавать не умели.

«Брат увидел, что сестры начали тонуть, и поспешил позвать на помощь взрослых. Отец девочек смог самостоятельно вытащить на берег младшую, но тело старшей ушло на дно. Ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, она умерла. Тело старшей со дна пруда подняли спасатели», — рассказал источник «Известий».

Семья характеризуется положительно.

14 июня стало известно, что на территории Петергофа в Санкт-Петербурге были обнаружены тела двух утонувших девочек, которые были гражданками Таджикистана.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют обстоятельства, причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.