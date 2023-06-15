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Экс-советник Пентагона заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

Американский полковник Макгрегор: ВСУ в ходе контрнаступления не добились никаких успехов
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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не добились во время проведения контрнаступления. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 14 июня.

«Я скажу вам, что никаких успехов (ВСУ. — Ред.) не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении всё завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели, как Мелитополь», — сказал он в эфире на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности. Например, украинские войска могут показать захваченные «два или три разрушенных здания», которые находятся в 15–25 км от линии обороны российской армии.

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Ранее этим же днем врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг. Он сообщил, что к этому моменту боевые действия идут на Времевском выступе на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Тогда же газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле 13 июня подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сегодняшний день. При этом российский лидер заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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