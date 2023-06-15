Экс-советник Пентагона заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не добились во время проведения контрнаступления. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 14 июня.

«Я скажу вам, что никаких успехов (ВСУ. — Ред.) не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении всё завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели, как Мелитополь», — сказал он в эфире на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности. Например, украинские войска могут показать захваченные «два или три разрушенных здания», которые находятся в 15–25 км от линии обороны российской армии.

Ранее этим же днем врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг. Он сообщил, что к этому моменту боевые действия идут на Времевском выступе на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Тогда же газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле 13 июня подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сегодняшний день. При этом российский лидер заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.