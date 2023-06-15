СМИ сообщили об убийстве губернатора суданской провинции Западный Дарфур

Губернатора суданской провинции Западный Дарфур Хамиса Абдуллу Абакара убили в городе Эль-Генейна, о чем в четверг, 15 июня, сообщил телеканал AlHadath со ссылкой на источники.

Рано утром суданская армия объявила, что силы быстрого реагирования (СБР) похитили и убили губернатора. Однако представитель спецназа заявил телеканалу, что СБР не имеют отношения к гибели Абакара.

До этого, 20 мая, армия Судана и СБР подписали соглашение о гуманитарном перемирии между суданской армией и силами быстрого реагирования сроком на семь дней. Однако через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.