Хлопок газа произошел в пятиэтажке под Пермью

В пятиэтажке под Пермью произошел хлопок бытового газа. Об этом в среду, 14 июня, сообщается на сайте МЧС России по Пермскому краю.

ЧП произошло на пятом этаже многоквартирного жилого дома в городе Красновишерск на улице Лоскутова. В результате хлопка газа было разрушено остекление в квартирах и частично разрушена перегородка между квартирами, загорелись домашние вещи, отмечает REGNUM. Возгорание было ликвидировано на площади 50 кв. м, пишет НСН.

С четвертого этажа спасатели эвакуировали двух человек по автолестнице. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 60 человек, в том числе пятеро детей, отмечает телеканал «360».

В результате происшествия пострадал мужчина, пишет RT. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает сайт aif.ru.

8 июня хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области. Конструкции здания не повреждены, никто не пострадал. Возгорания не последовало, конструкции квартиры не получили повреждения, были выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет, пишет RT.

Также 8 июня при возгорании газовой трубы на Ленинградском проспекте в Москве погиб один человек.

Специалисты работали в котловане вдвоем. Во время ремонта во дворе дома они повредили газовую трубу. Перед пожаром один из рабочих успел выпрыгнуть. Погибший мужчина сгорел заживо.