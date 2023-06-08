Один человек погиб при возгорании газовой трубы в Москве

При возгорании газовой трубы в Москве погиб один человек. Об этом 8 июня сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«Во дворе дома 71 по Ленинградскому проспекту во время ремонта газовой трубы начался пожар. Погиб один человек», — сообщил собеседник.

Специалисты работали в котловане вдвоем. Во время ремонта во дворе дома они повредили газовую трубу, указал информатор. Перед пожаром один из рабочих успел выпрыгнуть. Погибший мужчина сгорел заживо. Второго сотрудника с ожогами лица госпитализировали в городскую клиническую больницу (ГКБ) имени Ф. И. Иноземцева.

На месте происшествия экстренные службы ликвидируют возгорание. Детали инцидента выясняются.

Ранее в этот день также местные СМИ сообщили о взрыве газа в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в жилом доме на улице Шурова Гора. В результате ЧП выбило оконную раму. Находившиеся в квартире два человека не пострадали.