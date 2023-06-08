Взрыв газа произошел в многоэтажке в Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области произошел взрыв газа. Об этом 8 июня сообщил портал «Версия Саратов».

Инцидент произошел в жилом доме на улице Шурова Гора. В результате ЧП выбило оконную раму. Находившиеся в квартире два человека не пострадали.

На место происшествия прибыли расчеты пожарных, медики скорой помощи и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 29 мая, взрыв газа произошел в частном доме в сельском поселении Яндаре в Ингушетии. В результате скончался ребенок и пострадал взрослый. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».