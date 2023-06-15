Бывший советник Берлускони поделился его словами о дружбе России и Италии

Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони хотел, чтобы Россия и Италия продолжали дружеские отношения. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал в интервью «Известиям» экс-начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Италии генерал Леонардо Трикарико.

«Хочу сказать, если это интервью пойдет русскому народу, что Берлускони очень хотел, чтобы Россия и Италия продолжили и укрепили эту дружбу, естественно структурируя ее конкретными проектами», — сказал бывший советник Берлускони.

Трикарико вспомнил визит президента РФ Владимира Путина в Палаццо Киджи в Италии. Генерал отметил, что Путин выступал тогда за совместное сотрудничество в создании учебно-тренировочного самолета, и Берлускони многое делал для того, чтобы это произошло.

«Я помню, как много Берлускони работал над тем, чтобы это произошло, а также для пожарного самолета «Антонов», чтобы он прибыл в Италию, и для многих других идей», — добавил Трикарико.

Он также выразил сожаление, что пути стран разошлись, при этом он надеется, что можно «начать сначала». Однако, по его словам, для этого нужно положить конец конфликту.

14 июня состоялись похороны Сильвио Берлускони. После государственной церемонии тело увезли к его вилле в Аркоре. Более 2 тыс. человек смогли присутствовать в храме на мессе. Еще 20 тыс. граждан со всей страны собрались на площади.

Российскую делегацию на похороны не пригласили. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин искренне скорбит в связи с кончиной Берлускони.

В Италии объявлен общенациональный траур. В стране приспущены флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах республики. Посольство России в Италии также приспустило национальный флаг.

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» в возрасте 86 лет. Итальянского политика внезапно госпитализировали и поместили в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у него диагностировали лейкемию. Говорилось о прохождении Берлускони курса химиотерапии.

Экс-премьер Италии родился в Милане 29 сентября 1936 года. В политику он пришел в 57 лет и за эти годы четырежды возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.