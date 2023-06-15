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Бывший советник Берлускони поделился его словами о дружбе России и Италии

Итальянский генерал Трикарико: Берлускони хотел, чтобы Россия и Италия продолжали дружбу
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Provvisionato
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Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони хотел, чтобы Россия и Италия продолжали дружеские отношения. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал в интервью «Известиям» экс-начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Италии генерал Леонардо Трикарико.

«Хочу сказать, если это интервью пойдет русскому народу, что Берлускони очень хотел, чтобы Россия и Италия продолжили и укрепили эту дружбу, естественно структурируя ее конкретными проектами», — сказал бывший советник Берлускони.

Трикарико вспомнил визит президента РФ Владимира Путина в Палаццо Киджи в Италии. Генерал отметил, что Путин выступал тогда за совместное сотрудничество в создании учебно-тренировочного самолета, и Берлускони многое делал для того, чтобы это произошло.

«Я помню, как много Берлускони работал над тем, чтобы это произошло, а также для пожарного самолета «Антонов», чтобы он прибыл в Италию, и для многих других идей», — добавил Трикарико.

Он также выразил сожаление, что пути стран разошлись, при этом он надеется, что можно «начать сначала». Однако, по его словам, для этого нужно положить конец конфликту.

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14 июня состоялись похороны Сильвио Берлускони. После государственной церемонии тело увезли к его вилле в Аркоре. Более 2 тыс. человек смогли присутствовать в храме на мессе. Еще 20 тыс. граждан со всей страны собрались на площади.

Российскую делегацию на похороны не пригласили. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин искренне скорбит в связи с кончиной Берлускони.

В Италии объявлен общенациональный траур. В стране приспущены флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах республики. Посольство России в Италии также приспустило национальный флаг.

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» в возрасте 86 лет. Итальянского политика внезапно госпитализировали и поместили в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у него диагностировали лейкемию. Говорилось о прохождении Берлускони курса химиотерапии.

Экс-премьер Италии родился в Милане 29 сентября 1936 года. В политику он пришел в 57 лет и за эти годы четырежды возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.

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