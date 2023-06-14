Трамп собрал $2 млн пожертвований после суда по новым обвинениям

Экс-президент США Дональд Трамп собрал около $2 млн спустя всего несколько часов после предъявления обвинений в суде Майами, о чем сообщила американская Politico в среду, 14 июня.

Отмечается, что это был первый крупный сбор средств кампании бывшего президента Соединенных Штатов, который собирается баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

«Кампания собрала $2,04 млн во время «ужина при свечах» с ведущими спонсорами и организаторами кампании. Трамп выступил с краткими замечаниями перед своими сторонниками», — пишет газета со ссылкой на участника мероприятия.

Кампания еще не обнародовала информацию о том, сколько денег Трамп собрал после предъявления ему обвинений, но планировала это сделать в ближайшее время.

Судебное заседание в суде Майами, где Дональда Трампа обвинили в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию состоялось накануне. Экс-президент отказался признать себя виновным. Его отпустили из зала суда без ограничений в перемещении, что позволит ему продолжить свою предвыборную кампанию.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе за несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Ранее Трамп сообщал о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.