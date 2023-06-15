Украина и Германия обсудили усиление санкций против России

Украина обсудила с Германией усиление санкций против атомной отрасли России, о чем заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду, 14 июня, после встречи с министром экономики ФРГ Робертом Хабеком.

«Отдельная тема коснулась усиления санкций и ограничений против атомной отрасли России. <…> Передал всю информацию и предложения партнерам», — написал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что обсудил с Хабеком потребности Киева в вооружении и подготовку к конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне.

12 мая президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

25 февраля текущего года Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.