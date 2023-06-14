Реклама
Прямой эфир
Мир
США отправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за активности ВВС РФ
Спорт
Макрон заявил о намерении убедить футболиста Мбаппе остаться в ПСЖ
Экономика
Балицкий назвал сроки восстановления энергоструктуры Запорожской АЭС
Мир
В ООН заявили о позитивной оценке любой помощи нуждающимся странам
Мир
Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом
Культура
Режиссер «Логана» Мэнголд снимет новую часть «Звездных войн»
Интернет и технологии
Пробную партию iPhone 15 выпустили в Китае
Мир
Минобороны Испании отказалось от участия во встрече НАТО с представителями ВПК
Мир
Умер олимпийский чемпион — легкоатлет Харви Гланс
Экономика
ФАС потребовала от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже
Мир
Школы на юге Англии закрыли в связи с отключением воды из-за жары
Мир
В Германии начались забастовки фармацевтов

США отправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за активности ВВС РФ

Пентагон: США отправили на Ближний Восток истребители F-22 из-за возросшей активности ВВС РФ
0
Фото: ТАСС/Slavek Ruta/ZUMA Press Wire
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за возросшей в регионе активности Военно-воздушных сил Российской Федерации. Об этом в субботу, 14 июня, сообщило центральное командование США в опубликованном им пресс-релизе.

«F-22 Raptor ВВС США переброшены в зону ответственности Центрального командования Соединенных штатов <…> в связи со все более небезопасным и непрофессиональным поведением российских самолетов в регионе», — сказано в пресс-релизе

Также сообщается, что эксплуатирующая F-22 Raptor 94-ая истребительная эскадрилья, которая будет переброшена на Ближний Восток, будет интегрирована в силы США, уже присутствующие и действующие в регионе.

При этом, в пресс-релизе также говорится, что причиной переброски Raptor якобы стало небезопасное и непрофессиональное поведение российских вооруженных сил.

«Небезопасное и непрофессиональное поведение российских вооруженных сил — это не то, чего мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярное нарушение ими согласованных мер по устранению конфликтов в воздушном пространстве увеличивает риск эскалации или просчета», — цитируется в пресс-релизе глава центрального командованием США Майкл Курилла.

Однако, 14 июня, востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов заявил, что видит в агрессивных действиях США на Ближнем Востоке лишь попытку восстановить теряемое ими влияние в регионе. В частности, Вашингтон не хочет уходить из региона и «очень болезненно» реагирует на появление новых игроков.

Штатам назло: Иран и Саудовская Аравия захотели создать военный союз
Примирение Тегерана и Эр-Рияда идет полным ходом

24 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также выразил мнение, что у администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена «дела идут не очень хорошо» на Ближнем Востоке. Он отметил, что регион является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идет наперекор планам США и их союзников.

16 мая директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев заявил «Известиям», что игра Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке потерпела полный крах.

Таким образом он прокомментировал статью American Thinker о том, что новость о возобновлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном ошеломила Вашингтон, поскольку стала угрозой для него в гонке за влияние на Ближнем Востоке и во всем мире.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023