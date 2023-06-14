США отправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за активности ВВС РФ

Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за возросшей в регионе активности Военно-воздушных сил Российской Федерации. Об этом в субботу, 14 июня, сообщило центральное командование США в опубликованном им пресс-релизе.

«F-22 Raptor ВВС США переброшены в зону ответственности Центрального командования Соединенных штатов <…> в связи со все более небезопасным и непрофессиональным поведением российских самолетов в регионе», — сказано в пресс-релизе

Также сообщается, что эксплуатирующая F-22 Raptor 94-ая истребительная эскадрилья, которая будет переброшена на Ближний Восток, будет интегрирована в силы США, уже присутствующие и действующие в регионе.

При этом, в пресс-релизе также говорится, что причиной переброски Raptor якобы стало небезопасное и непрофессиональное поведение российских вооруженных сил.

«Небезопасное и непрофессиональное поведение российских вооруженных сил — это не то, чего мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярное нарушение ими согласованных мер по устранению конфликтов в воздушном пространстве увеличивает риск эскалации или просчета», — цитируется в пресс-релизе глава центрального командованием США Майкл Курилла.

Однако, 14 июня, востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов заявил, что видит в агрессивных действиях США на Ближнем Востоке лишь попытку восстановить теряемое ими влияние в регионе. В частности, Вашингтон не хочет уходить из региона и «очень болезненно» реагирует на появление новых игроков.

24 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также выразил мнение, что у администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена «дела идут не очень хорошо» на Ближнем Востоке. Он отметил, что регион является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идет наперекор планам США и их союзников.

16 мая директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев заявил «Известиям», что игра Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке потерпела полный крах.

Таким образом он прокомментировал статью American Thinker о том, что новость о возобновлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном ошеломила Вашингтон, поскольку стала угрозой для него в гонке за влияние на Ближнем Востоке и во всем мире.