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В Госдуме назвали Ближний Восток препятствием для США в изоляции России

Депутат ГД Белик заявил, что Ближний Восток идет наперекор планам США
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в среду, 24 мая, заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о том, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке.

«У администрации Байдена на Ближнем Востоке дела идут не очень хорошо. Поэтому свою слабость Вашингтон решил по привычке облечь в методы противостояния России», — сказал он в беседе с RT.

По словам парламентария, гибридная война, развернутая Западом против России, включает и информационную составляющую.

«Неудивительно, что свои силы Штаты бросят в том числе на это направление. Ближний Восток является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идет наперекор планам США и их союзников», — заключил он.

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Ранее в этот день Нарышкин заявил, что США разрабатывают информационные атаки в отношении РФ в контексте позиций на Ближнем Востоке, сообщает телеканал «360».

Он отметил, что в Сирии продолжается нормализация обстановки, растет и общий уровень доверия на Ближнем Востоке. При этом авторитет Соединенных Штатов в этом регионе резко снижается, пишет Life.Ru.

По словам Нарышкина, Госдепартамент США оправдывает свои неудачи в Ближневосточном регионе действиями России, передает НСН.

19 мая сенатор Алексей Пушков, комментируя визит сирийского лидера Башара Асада на саммит лидеров арабских государств, отметил, что мнение США не имеет особого веса за пределами западного мира.

До этого, 22 апреля, Пушков заявил, что Вашингтон продолжает свои усилия по принуждению стран «незападного» мира к санкциям против России, однако не слишком успешно. Сенатор указал, что за пределами Запада создание антироссийской коалиции провалилось.

9 мая сенатор отмечал, что США проиграли схватку за Сирию и заявления Вашингтона не способны изменить новую реальность. Так он высказывался о принятом главами МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) решения о возвращении Сирии в организацию.

7 мая совет министров иностранных дел ЛАГ принял решение о возобновлении участия Сирии в заседаниях совета и всех структур лиги. В нее входят 22 страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире.

В этот же день Москва поприветствовала возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ, так как это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе.

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