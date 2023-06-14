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Востоковед назвал причину утраты США влияния на Ближнем Востоке

Востоковед Биджамов: США «потеряли берега» в своих действиях на Ближнем Востоке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США сами виноваты в том, что они теряют контроль на Ближнем Востоке. Об этом 14 июня «Известиям» заявил востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.

Ранее политический аналитик телеканала Al Jazeera Марван Бишара написал о том, что в течение последних трех десятилетий США были доминирующей стратегической державой на Ближнем Востоке и остаются ею по сей день, однако позиция может измениться в будущем, так как союзники Вашингтона укрепляют отношения с Россией, Китаем и Ираном.

«Во многом США сами виноваты в том, что произошло, там много причин. Но одна из главных причин — это излишняя идеологизированность позиции США, которая привела к тому, что они в некоторых моментах, в особенности в общении с арабскими лидерами, просто, если образно выразиться, потеряли берега, потому что ведут они себя, совершенно не уважая ни традиции региона, ни элементарные правила безопасности. Такое чувство, что их занесло куда-то», — сказал Биджамов.

Политолог отметил, что Вашингтон не хочет уходить из региона и «очень болезненно» реагирует на то, что там появились новые игроки.

«Страны региона стали независимыми, они не ориентируются более только на США или на Британию, как это было раньше. В целом усилилась суверенность этих государств. <…> В данный момент США находятся в оборонительной позиции, им очень трудно будет восстановить свое влияние на Ближнем Востоке», — сказал он.

Заокеанский гость: на Ближний Восток прилетел глава Пентагона
Главная тема визита — сдерживание Ирана

24 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также выразил мнение, что у администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена «дела идут не очень хорошо» на Ближнем Востоке. Он отметил, что регион является препятствием в изоляции России, которую стремится проводить Запад, и, по сути, идет наперекор планам США и их союзников.

16 мая директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев заявил «Известиям», что игра Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке потерпела полный крах.

Таким образом он прокомментировал статью American Thinker о том, что новость о возобновлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном ошеломила Вашингтон, поскольку стала угрозой для него в гонке за влияние на Ближнем Востоке и во всем мире.

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