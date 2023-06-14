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ГД приняла в I чтении законопроект о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года

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Государственная дума в среду, 14 июня, в ходе пленарного заседания приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года.

Документом предусматривается переходный период до 2026 года.

«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — сообщается на сайте ГД.

Отмечается, что в следующем году призыву на военную службу будут подлежать граждане, достигшие 19 лет, в 2025 году — с 20 лет, в 2026 году — с 21 года. Также с весеннего призыва 2024 года будет установлен предельный возраст — 30 лет.

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8 июня комитет ГД по обороне одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста.

Законопроект о поэтапном повышении границ призывного возраста в Государственную думу внесли 13 мая. При этом желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.

Поменять границы призывного возраста предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года.

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