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Минобороны Испании отказалось от участия во встрече НАТО с представителями ВПК
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Минобороны Испании отказалось от участия во встрече НАТО с представителями ВПК

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Министр обороны Испании Маргарита Роблес не примет участие во встрече глав оборонных ведомств стран НАТО с представителями предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) членов альянса, которая состоится в Брюсселе в ближайшие дни. Таким образом Роблес выразила протест против решения не приглашать на встречу представителей ВПК из ее страны. Об этом в среду, 14 июня, сообщила газета El Confidencial.

Согласно сообщению, Испания расстроена решением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга исключить испанские компании из списка предприятий ВПК, которые примут участие во встрече с министрами обороны стран альянса, запланированной, по информации от источников газеты, на 15–16 июня в Брюсселе.

При этом Испания выразила надежду, что ее предприятия смогут принять участие в следующих подобных встречах, передает газета.

Ранее, 23 мая, Роблес заявила, что ее страна не сможет помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов, так как Испания не обладает соответствующими возможностями.

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В середине апреля министр обороны королевства в ходе пресс-конференции пообещала передать Украине шесть танков Leopard.

До этого, в середине марта, сообщалось, что в Испании завершили обучение работе с танками Leopard первые украинские экипажи. В частности, тренировки проходили в национальном учебном центре в Сарагосе.

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