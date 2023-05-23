В Испании заявили о невозможности помочь Киеву с истребителями F-16

Испания не сможет помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес 23 мая.

По ее словам, у Испании есть истребители F-18 и Eurofighter и у каждого типа боевых самолетов своя собственная динамика обучения. При этом Роблес отметила, что у Мадрида нет возможностей «ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.

«Мы не можем внести вклад в эту подготовку на F-16. <...> Посмотрим, как будет развиваться тема истребителей», — сказала глава ведомства.

Министр также напомнила, что в апреле Киеву были переданы шесть испанских танков Leopard, после чего уточнила, что еще четыре боевые машины в ближайшее время будут направлены Украине, сейчас «они находятся на завершающей стадии ремонта».

Ранее в этот день на встрече министров обороны стран — членов Евросоюза (ЕС) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что подготовка пилотов для F-16 началась в ряде стран, в их числе Польша. При этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что Амстердам ждет «зеленый свет» от США для начала обучения украинских пилотов на истребителях.

Вместе с тем в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами по поводу поставок Украине F-16. Известно, что после саммита G7 в японской Хиросиме страны коллективного Запада вплотную занялись этим аспектом военной помощи Украине.

Накануне наряду с этим президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не ожидает задействования американских военных самолетов в ходе готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято в результате обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.