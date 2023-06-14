Корреспондент «Известий» показал пострадавшее от обстрелов ВСУ село Козинка

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 14 июня побывал в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области после обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В конце мая украинские военные обстреляли несколько сел Грайворонского округа, в том числе Козинку.

Местный житель сообщил корреспонденту «Известий», что 22 мая было четыре прилета со стороны ВСУ. Мужчина отметил, что поврежденный от обстрелов дом ему теперь восстановить не удастся.

«На этой улице жители остались одни. Все дома опустели. Жить там сейчас опасно. Дома перебиты», — сказал корреспондент «Известий».

Он отметил, что от села до границы с Украиной около 200 м. Снаряды падали по улицам и домам Козинки.

«Находиться здесь нежелательно», — уточнил военкор.

Местная жительница рассказала, что украинские диверсанты 22 мая заходили в село вместе с боевой техникой. По словам женщины, с помощью бронемашины они снесли ворота одного из домов и хотели закрепиться в селе, но вскоре отступили под давлением российских военных.

23 мая официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ диверсионной группы были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия украинских диверсантов в Белгородской области являются классическим методом международных террористов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.