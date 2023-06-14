ГД рассмотрит законопроект о страховых выплатах гражданам при ущербе от терроризма

В Госдуму внесен законопроект о признании страховыми случаями тех ситуаций, когда против граждан России были осуществлены террористические действия. Об этом «Известиям» рассказал на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков в среду, 14 июня.

Он отметил, что принятие этого законопроекта позволит компенсировать ущерб, который российские граждане могут понести в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«Таким образом, люди в приграничных территориях смогут получить относительно высокие суммы на погашение ущерба, который их постиг в связи со спецоперацией», — сказал Аксаков.

Он пояснил, что речь идет о компенсации гражданам, проживающим на любых территориях, которые пострадали от каких-либо террористических действий.

«Сейчас речь идет о территориях, которые пострадали <…> от действий террористов. Так что, я думаю, мы обязательно, если даже в первом чтении что-то будет не предусмотрено, ко второму подправим», — сообщил глава думского комитета, добавив, что, таким образом, все граждане, которые пострадали в результате действий террористов в полном объеме получат возмещение ущерба.

Аксаков также выразил надежду на то, законопроект может быть принят уже в ходе весенней сессии.

Например, 6 июня Украина осуществила теракт на Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Как позднее сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд рублей.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

С 1 марта нормы российского законодательства, касающиеся выплат социальных пособий и пенсий, начали действовать и в новых регионах России. Права распространяются на граждан, проживающих или ранее проживавших в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Все выплаты производятся в соответствии с законодательством РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.