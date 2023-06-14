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Синоптик рассказал, сколько еще в Сочи продлится непогода

Синоптик Шувалов: до середины следующей недели улучшения по ситуации с ливнями в Сочи не ожидается
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Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий
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До середины следующей недели значительного улучшения по ситуации с ливнями в Сочи не ожидается. Об этом «Известиям» 14 июня рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее в этот день в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате проливных дождей река Мацеста вышла из берегов в Хостинском районе Сочи. По данным городской мэрии, из-за непогоды были подтоплены дороги и придомовые участки в районе Мацесты.

Как отметил Шувалов, ситуация действительно непростая, и она наблюдается не только в Сочи, но и на черноморских побережьях Турции и Грузии.

«Эта циклоническая деятельность, которая охватывает практически весь Черноморский бассейн, будет продолжаться еще один-два дня. Затем, в субботу и воскресенье, в районе Сочи возможна небольшая пауза, а с начала недели — опять грозы и осадки ливневого характера. Таким образом, перерыва в дождях, за исключением выходных, практически можно не ждать», — рассказал он.

В связи с этим синоптик призвал пристально следить за ситуацией в регионе.

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В тот же день мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о решении временно закрыть пляжи до полного восстановления погоды. В городской администрации предупредили, что в городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Корреспондент «Известий» Мария Матвиенко показала кадры ликвидации последствий, а также поговорила с очевидцами потопа.

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