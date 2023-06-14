Власти Сочи приняли решение закрыть пляжи города из-за непогоды

Власти Сочи приняли решение закрыть пляжи в городе из-за сильных дождей. Об этом 14 июня сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

По его словам, временное закрытие пляжных территорий продлится до полного восстановления погоды. Купание также запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих.

«Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры», — написал Копайгородский.

Данных о пострадавших, по его словам, нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги. Также поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся.

Ранее в этот день в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, в результате проливных дождей река Мацеста вышла из берегов в Хостинском районе Сочи. По данным сочинской мэрии, из-за непогоды также подтоплены дороги в районе Мацесты. Сейчас на месте работает выездной оперштаб, задействованы 55 спасателей и 17 единиц техники.

В городской администрации предупредили, что в продолжается действовать штормовое предупреждение.