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«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики

Корреспондент «Известий» показала устранение последствий непогоды в Сочи

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Фото: ТАСС/П/с администрации Сочи
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Сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды в Сочи, в результате которых затопило улицы в районе Мацесты. Корреспондент «Известий» Мария Матвиенко показала кадры ликвидации последствий, а также поговорила с очевидцами потопа 14 июня.

По словам журналиста, сотрудники МЧС откачивают воду специальными мотопомпами с проезжей части дорог, по которым в данный момент движение транспорта перекрыто. Как отметил один из местных жителей, дорогу и дома смывает уже не первый год. Мужчина забрался на бетонку и просидел там два часа, пока вода не начала отступать.

Другая очевидица рассказала, что всё произошло очень резко и непредсказуемо. Вода стремительно начала подниматься около четырех утра, что впоследствии привело к выходу из берегов реки Мацеста. Местная жительница также добавила, что несколько машин утащило в море, а один человек и вовсе упал в воду. При этом женщина отметила слаженность и скорость работы выездного оперативного штаба.

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Ранее в этот день в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате проливных дождей река Мацеста вышла из берегов в Хостинском районе Сочи. По данным городской мэрии, из-за непогоды были подтоплены дороги и придомовые участки в районе Мацесты.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о решении временно закрыть пляжи до полного восстановления погоды. В городской администрации предупредили, что в городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

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