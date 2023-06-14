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ПСБ и «Сравни» договорились о развитии сервиса по выпуску виртуальных карт

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Фото: Getty Images/Guido Mieth
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ПСБ и финансовый маркетплейс «Сравни» договорились о развитии сервиса по выпуску виртуальных платежных карт банка, которые пользователи смогут моментально открывать на платформе. Соответствующий меморандум о расширении сотрудничества подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц отметил, что меморандум закрепляет «новые направления сотрудничества, которые качественно меняют подход к работе с клиентами». «Цифровая экспертиза и технологические возможности ПСБ позволяют нам быстро интегрировать передовые сервисные решения», — подчеркнул он.

По его словам, в последние годы растет спрос населения на цифровые платежные сервисы, чему способствует развитие современных технологических решений и широкий спектр их применения в инфраструктуре торгово-сервисных предприятий и финансовой сфере. «Совместные проекты с партнерами расширяют возможности удаленного обслуживания клиентов и делают доступнее банковские продукты для жителей всех российских регионов», — заключил Маркарянц.

В пресс-службе ПСБ добавили, что банк активно развивает технологичные форматы обслуживания, в частности расширяя спектр продуктов и услуг, доступных на платформах финансовых маркетплейсов. Так, на платформе «Сравни» ранее были запущены потребительские кредиты ПСБ.

Заместитель гендиректора финансового маркетплейса Алексей Грибков рассказал, что не так давно через платформу был оформлен самый крупный онлайн-кредит в 5 млн рублей, который выдал ПСБ. «Это подтверждает то, что мы движемся в верном направлении и вместе делаем удобный финансовый сервис», — отметил он.

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