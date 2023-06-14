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Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине
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Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине

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Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вступит в конфликт на Украине, если против страны будет совершена агрессия. Об этом он сказал в среду, 14 июня, в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить. <…> Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, 10 млн, на растерзание. А Россия сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот 13 млн, я за них отвечаю», — отметил белорусский лидер.

Между тем Лукашенко допустил скорое завершение украинского кризиса. К этому уже есть большие предпосылки, подчеркнул он.

«Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут», — добавил президент Белоруссии.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

Ранее, 8 июня, Лукашенко заявил, что происходящее на Украине показало, как западные элиты тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение других государств. Он отметил, что Запад «зацепился» за Украину, чтобы «подмять» Россию, и призвал остановить конфликт.

28 мая белорусский президент отметил, что столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позднее. Он добавил, что Москве удалось действовать на опережение событий.

За день до этого китайское издание Sohu написало, что с размещением ядерного оружия РФ в Белоруссии союз Москвы и Минска станет не только конкурентом НАТО, но и угрозой для Украины. Как указывает издание, в контексте конфликта этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, так как тот находится недалеко от границы с Белоруссией.

Официальное намерение Москвы направить Минску тактическое ядерное оружие (ТЯО) озвучил глава российского государства Владимир Путин 25 марта.

Страны Запада, в свою очередь, не раз выражали негативное мнение относительно размещения ТЯО в Белоруссии, граничащей с Украиной. Так, президент Джо Байден заявил, что отрицательно относится к этому событию.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва и Минск имеют права обеспечивать себе безопасность в условиях напряженной обстановки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия всегда будет поддерживать Белоруссию, в том числе в рамках безопасности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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