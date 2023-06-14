В 2024 году начнутся поставки электромотоциклов Aurus Merlon

Поставки электромотоциклов Aurus Merlon для госорганов и частников могут стартовать в следующем году, сообщает 14 июня пресс-служба подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ».

По предварительным данным, мощность электромотора Aurus Merlon составляет 190 л.с., емкость аккумулятора — 21 кВтч, а запас хода на одном заряде ― 200 км. Максимальная скорость Merlon превышает 200 км/ч, а время разгона до первой «сотни» занимает менее 4 с. По данным инсайдеров, электромотоцикл можно будет эксплуатировать при температуре от –25 до +40 градусов. Кроме того, планируется оснащать Merlon боковым прицепом.

14 декабря 2022 года российский автопроизводитель Aurus рассказал о планах запустить коммерческие продажи минивэна Arsenal и электромотоцикла Merlon.

По словам директора по продажам и сервису Aurus Артема Юсупова, минивэн Arsenal может быть достаточно интересен на рынке без бронированной версии. Также в компании считают, что есть неплохие перспективы в серийном выпуске мотоцикла Merlon.