В связи с поставками Украине всё более дальнобойных видов оружия, демилитаризованная зона должна проходить по границам Львова. Об этом заявил в среду, 14 июня, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль», — написал он в Telegram-канале.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами отметил важность укрепления границ с Украиной для обеспечения безопасности россиян. Глава государства выразил мнение, что решением проблемы в будущем может стать создание на киевской территории санитарной зоны.

Ранее в этом месяце глава минобороны Индонезии Прабово Субианто провел две отдельные встречи с послами России и Украины по предложенному им мирному плану. Инициатива включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение международных миротворческих сил. В МИД РФ, в свою очередь, отметили схожесть плана Индонезии с Минскими соглашениями.

После советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры Москвы и Киева на основе любых мирных инициатив, в том числе предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки, невозможны. Он также назвал эти планы опасными и «убийственными» для Украины и Европы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.