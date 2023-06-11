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В офисе Зеленского отвергли предложенные рядом стран мирные инициативы

Офис Зеленского: переговоры с Россией на основе любых мирных инициатив невозможны
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Переговоры Украины и России на основе любых мирных инициатив, в том числе предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки, невозможны. Об этом заявил в воскресенье, 11 июня, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Любой переговорный процесс с нынешним российским правительством невозможен. Для этого вообще нет никаких индонезийских, бразильских или африканских «оснований», — написал политик в Twitter.

Он также назвал такие инициативы опасными и «убийственными» для Украины и Европы.

Ранее в этом месяце глава минобороны Индонезии Прабово Субианто провел две отдельные встречи с послами России и Украины по предложенному им мирному плану. Инициатива включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение международных миротворческих сил. В МИД РФ, в свою очередь, отметили схожесть плана Индонезии с Минскими соглашениями.

Незадолго до этого о готовности представить свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева заявили африканские страны во главе с ЮАР. Контакты по этому направлению уже состоялись.

Свои инициативы по мирному урегулированию также предложили Бразилия и Китай. Так, план Бразилии предполагает, что Украина не должна претендовать на Крым. Кроме того, предлагается создать группу стран, которые не вовлечены напрямую в конфликт на Украине и смогли бы найти путь его мирного разрешения.

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В Кремле со своей стороны заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы. Также он отмечал, что заявленные президентом России Владимиром Путиным цели спецоперации не менялись и должны быть достигнуты.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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