МИД РФ отметил схожесть плана Индонезии по Украине с Минскими соглашениями

Мирные инициативы по Украине, предложенные Индонезией, во многом созвучны Минским соглашениям. Об этом в среду, 7 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на недавние инициативы министра обороны Индонезии [Прабово Субианто]. Предложенные им шаги перекликаются с Минскими соглашениями, которые, как известно, Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет. Речь идет о прекращении огня, отведении сил и средств от линии соприкосновения», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат также подчеркнула, что Россия с уважением относится ко всем странам, которые стремятся внести вклад в урегулировании конфликта.

Глава минобороны Индонезии озвучил мирный план по Украине 3 июня на международном форуме в Сингапуре. Он подразумевает создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Как отметил Субианто, Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии.

Позднее, 5 июня, Субианто принял у себя российского посла Людмилу Воробьеву и заявил ей, что надеется на улучшение отношений с Россией и дальнейшую активизацию оборонного сотрудничества. Сегодня состоялась встреча министра с послом Украины в Джакарте Василием Гамияниным.

В ходе переговоров Субианто подчеркнул, что Индонезия поддерживает «мудрые шаги по установлению мира во всем мире».

Незадолго до этого о готовности представить свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева заявили африканские страны во главе с ЮАР. Контакты по этому направлению уже состоялись.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.