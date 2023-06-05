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Дипломаты Индонезии и России обсудили мирный план по Украине

Источник: индонезийская сторона обсудила мирный план по Украине с российскими дипломатами
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Фото: РИА Новости/Иван Секретарев
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Индонезийская сторона провела встречу с российскими дипломатами по мирной инициативе по Украине. Об этом заявил в понедельник, 5 июня, источник ТАСС.

«Такая встреча имела место. Подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что Россия рассмотрит предложения по урегулированию на Украине, в том числе от Индонезии, если они поступят.

Такая инициатива была представлена 3 июня министром обороны Индонезии Прабово Субиантово на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Предложенный им план мирного урегулирования включает прекращение огня, создание демилитаризованной зоны, размещение миротворцев ООН, включая отправку индонезийских военных в рамках миротворческой миссии. Кроме того, в Джакарте считают нужным провести референдум для жителей «спорных территорий», каких именно — не уточняется.

Комментируя план, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев оценил предложения Индонезии, но категорически отвергает их. Никоненко указал, что «никаких спорных территорий между Украиной и Россией для проведения там референдума нет». Он также предложил Джакарте присоединиться к плану украинского президента Владимира Зеленского.

От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине
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Незадолго до этого о готовности представить свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева заявили африканские страны во главе с ЮАР. Контакты по этому направлению уже состоялись.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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