Реклама
Прямой эфир
Мир
Командование ВСУ сообщило о возгорании склада в Одессе после взрывов
Общество
Рогов заявил о возможной провокации ВСУ в отношении ЗАЭС на фоне неудач
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост юаневых сбережений россиян в банках в два раза
Экономика
Греф не увидел необходимости в быстрой перестройке российской экономики
Мир
Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Мир
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Армия
В России создали всепогодный дрон-тяжеловес «Ультиматум»
Общество
МЧС сообщило о спасении более 2,2 тыс. человек после прорыва Каховской ГЭС
Мир
Аналитик Al Jazeera заявил о потере влияния США на Ближнем Востоке
Мир
Пекин потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Общество
«Известия» показали кадры разрушений после обстрела Шебекино
Сюжет:

В Петербурге утвердили дату проведения «Алых парусов-2023»

Праздник выпускников «Алые паруса-2023» пройдет 24 июня в Санкт-Петербурге
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге утвердили дату проведения «Алых парусов-2023». Праздник выпускников пройдет 24 июня. Подготовку к торжеству показал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Журналист показал бриг «Россия». Легендарный парусник бросил якорь напротив Петровской набережной.

«Бриг «Россия» построен по старинным технологиям. И напоминает парусники из приключенческих романов про флибустьеров и корсаров. И, конечно же, тот самый галиот «Секрет» из повести-феерии Александра Грина», — рассказал Иванов.

Так, судно пройдет от Большой Невки — под Троицким мостом — вдоль Дворцовой набережной — развернется напротив Эрмитажа за Зимней канавкой.

Кроме того, корреспондент рассказал о подготовке артистов и места проведения для праздника. По его словам, в настоящее время «сотни творцов и технарей сейчас работают, как единый организм, чтобы сделать ночь выпускников незабываемой».

Сценные вещи: появились первые подробности об «Алых парусах – 2023»
Спецрепортаж «Известий» — о подготовке главного праздника выпускников страны

Ранее, 9 июня, корреспондент «Известий» Марина Кравцовца также показала подготовку к «Алым парусам-2023». Отмечалось, что сцена праздника на Дворцовой площади будет состоять сразу из трех площадок, созданных по концепции классического театра. Ее размеры сравнимы с шестиэтажным домом по высоте и половиной футбольного поля по площади.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

«Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023