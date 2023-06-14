В Петербурге утвердили дату проведения «Алых парусов-2023»

В Санкт-Петербурге утвердили дату проведения «Алых парусов-2023». Праздник выпускников пройдет 24 июня. Подготовку к торжеству показал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Журналист показал бриг «Россия». Легендарный парусник бросил якорь напротив Петровской набережной.

«Бриг «Россия» построен по старинным технологиям. И напоминает парусники из приключенческих романов про флибустьеров и корсаров. И, конечно же, тот самый галиот «Секрет» из повести-феерии Александра Грина», — рассказал Иванов.

Так, судно пройдет от Большой Невки — под Троицким мостом — вдоль Дворцовой набережной — развернется напротив Эрмитажа за Зимней канавкой.

Кроме того, корреспондент рассказал о подготовке артистов и места проведения для праздника. По его словам, в настоящее время «сотни творцов и технарей сейчас работают, как единый организм, чтобы сделать ночь выпускников незабываемой».

Ранее, 9 июня, корреспондент «Известий» Марина Кравцовца также показала подготовку к «Алым парусам-2023». Отмечалось, что сцена праздника на Дворцовой площади будет состоять сразу из трех площадок, созданных по концепции классического театра. Ее размеры сравнимы с шестиэтажным домом по высоте и половиной футбольного поля по площади.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

«Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.