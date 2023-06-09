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Организаторы «Алых парусов» рассказали о подготовке к празднику

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Фото: скриншот
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В Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». Корреспонденту «Известий» Марине Кравцовой удалось побывать в тайных мастерских, где из современных технологий рождается настоящая сказка.

Сцена праздника на Дворцовой площади будет состоять сразу из трех площадок, созданных по концепции классического театра. Ее размеры сравнимы с шестиэтажным домом по высоте и половиной футбольного поля по площади.

«Мы используем традиционную машинерию и смену различных мест действия прямо на глазах у зрителя. То есть мы имеем несколько локаций, которые могут меняться, и каждая из них может еще дополнительно трансформироваться», — рассказал художник-постановщик концертной части «Алых парусов» Николай Орлов.

По словам генерального продюсера Лидии Бутузовой, сцена будет представлять собой портал, с которым школьники и ведущие будут вести диалог и заглядывать в будущее. Идею поддержит видеоряд, который будет транслировать мультимедийный экран на 1 тыс. кв. м.

Декорации для сцены печатают на 3D-принтере с точностью до сотой доли миллиметра. Пока идет первый этап работ над ними, их еще предстоит раскрасить и расположить. Но какой именно вид примут элементы декора, пока остается тайной. Известно лишь то, что авансцена примет вид носа корабля — так будет отражен главный символ праздника бриг «Россия».

Сцену строят с учетом того, что за происходящим на ней будут наблюдать не только на Дворцовой площади, но и по телевидению. Этим отдельно занимается студия визуализации.

«Мы собираем все технические решения художников, режиссеров, инженеров в некую виртуально-визуальную модель», — рассказал технический директор концертной программы Алексей Булгаков.

Готовые декорации отправят в Санкт-Петербург в середине июня. Сам праздник состоится 24 июня.

Сценные вещи: появились первые подробности об «Алых парусах – 2023»
Спецрепортаж «Известий» — о подготовке главного праздника выпускников страны

Ранее, 1 июня, сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников. В этом году сцена будет больше в полтора раза. После 20 июня начнется проведение репетиций с использованием видеографики и спецэффектов.

Главную сцену лета «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

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