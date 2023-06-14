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Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта продукции АПК
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Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала рост экспорта продукции АПК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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По итогам 2023 года, несмотря на остановки поставок в недружественные страны, экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) может показать такой же рост, как в прошлом году, заявила 14 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Она уточнила, что по итогам 2022 года этот показатель прибавил больше 10% по сравнению с 2021 годом. По ее словам, география экспорта по дружественным странам демонстрирует очень хороший и уверенный рост.

«То есть фактически закрытие торговых отношений с недружественными странами агроэкспорт не остановило, мы нарастили поставки и в рублевом, и в физическом выражении», — рассказала она в беседе с «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2022 году российский экспорт АПК превысил $41,5 млрд, что на 12% выше показателя 2021 года ($37,1 млрд).

«И в 2023 году тенденция хорошая», — отметила вице-премьер.

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В конце мая заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Кубой в агропромышленном комплексе. Он подчеркнул, что основное взаимодействие России и Кубы приходится на промышленность и энергетику.

Тогда же, в мае, о том, что Россия демонстрирует серьезный прорыв в сфере сельского хозяйства, говорил президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Эксперт отметил роль Минсельхоза в развитии этой сферы, а также большой вклад частного бизнеса и банков, которые выдавали кредиты на нужды отрасли.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

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