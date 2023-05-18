Эксперт заявил о серьезном прорыве в сфере сельского хозяйства в России

Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в четверг, 18 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с главами регионов, посвященную ходу полевых работ в стране.

«Есть серьезный прорыв в сфере сельского хозяйства. Общее мнение в российской элите: в этой сфере достигнуты наибольшие успехи в импортозамещении, может, и потому, что санкционная война между Россией и Западом началась именно с продовольственных санкций, моратория на ввоз сельскохозяйственной продукции из недружественных стран», — отметил Минченко.

Эксперт отметил роль Минсельхоза в развитии этой сферы, а также большой вклад частного бизнеса и банков, которые выдавали кредиты на нужды отрасли.

Минченко подчеркнул, что одним из передовых регионов с точки зрения развития сельского хозяйства является Алтайский край.

«Только в этом году в регион инвестировано 22 млрд рублей, тысячи тракторов, комбайнов и другой техники. За пять лет губернаторства [главы региона Виктора] Томенко сбор зерновых в крае вырос на 13%, а масличных — аж в 2,2 раза», — заметил специалист.

В ходе совещания глава государства отметил, что урожай зерна по итогам 2022 года достиг рекордных значений за всю новейшую историю страны, было собрано почти 158 млн т. Он добавил, что страна обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия и, несмотря на барьеры во внешней торговле, увеличила экспорт агропромышленной продукции.

В марте 2023 года в пресс-службе Минсельхоза РФ «Известиям» сообщили, что в России будет собран достойный урожай зерновых и зернобобовых. На это позволяет рассчитывать текущая ситуация с обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами.