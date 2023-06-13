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Правительство РФ одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России 13 июня.

Нововведения не коснутся компаний, созданных после 2020 года, и компаний, средняя доналоговая прибыль которых за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд рублей, говорится в публикации. Также под исключения попадут компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, включая компании нефтегазового сектора и добычи угля. Уточняется, что для них в текущем году предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налоги выплачиваются до 28 января 2024 года, при этом их сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

«Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет», — передает ведомство.

Налоговые средства направят на поддержку и развитие социальной сферы.

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Ранее в этот день первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объяснил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены, а не представители власти. Ими была предложена идея разового взноса.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми.

В апреле «Известия» изучили исследование Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, по результатам которого крупные предприятия могут пополнить бюджет за счет единовременного взноса на 470 млрд рублей. Эта сумма в 1,6 раз выше ожиданий Минфина, который рассчитывает получить от сбора 300 млрд.

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