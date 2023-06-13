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Средства взноса со сверхприбыли компаний пойдут на поддержку семей с детьми
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Средства взноса со сверхприбыли компаний пойдут на поддержку семей с детьми

Силуанов заявил, что средства разового взноса бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми, заявил журналистам во вторник, 13 июня, министр финансов Антон Силуанов.

«Сегодня на правительстве был рассмотрен законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний. Причем это касается компаний крупного бизнеса, финансовый результат которых — прибыль выше 1 млрд рублей», — сказал министр.

По словам Силуанова, если компании в этом году заплатят соответствующий налог, то он составит 5% от полученной сверхприбыли.

«Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов», — добавил глава Минфина.

Выше взнос: доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей
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Министр подчеркнул, что достигнута договоренность с социальным блоком о направлении этих ресурсов на поддержку семей с детьми и на адресную и точечную поддержку нуждающихся семей.

Ранее в этот день первый вице-премьер Андрей Белоусов объяснил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены, а не представители власти. Ими была предложена идея разового взноса.

В апреле «Известия» изучили исследование Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, по результатам которого крупные предприятия могут пополнить бюджет за счет единовременного взноса на 470 млрд рублей. Эта сумма в 1,6 раз выше ожиданий Минфина, который рассчитывает получить от сбора 300 млрд.

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