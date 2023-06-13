На автодроме «Игора Драйв» прошла премьера шоу «Жизнь как чудо»

В Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв», единственном автотеатре Европы, состоялась премьера шоу «Жизнь как чудо». О том, как прошло драйв-шоу, рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На кадрах видно светлое небо, однако на самом деле в городе уже давно повечерело — сейчас в Санкт-Петербурге разгар белых ночей, поэтому небо не темнеет. В одну из таких ночей несколько десятков автовладельцев собрались посмотреть на шоу. В это время на сцене уже разместились актеры и музыканты. С виду они все будто бы выступают для машин — в просмотре постановки из своего авто и заключается особенность автотеатра.

Вместо зрительного зала — огромная парковка, а звук дублируется прямо через аудиосистему машины. В качестве аплодисментов здесь принято использовать клаксон. Еще одним шармом автотеатра является интерактивная площадь парковки — артисты двигаются прямо рядом с автомобилями.

Такой жанр зародился во время пандемии COVID-19, он полюбился зрителям и впоследствии стал довольно востребованным.

Об особенностях организации шоу «Жизнь как чудо» рассказали сами участники.

«Был запрос от режиссера: «Мне нужен вальс на погрузчиках». Мы его репетировали. Ребята, причем абсолютно обычные люди, они услышали музыку и сделали всё ровно в счет», — поделилась хореограф шоу-пространства «Ленинград Центр» Валерия Турова.

Сюжет основан на сочетании произведений искусств разных эпох. В постановке можно узнать как классическое искусство, так и современное.

«Это супер, это восторг. Это как рождение солнца», — поделились эмоциями зрители.

13 июня корреспондент «Известий» рассказал, что дети из Мариуполя побывали на автодроме «Игора Драйв» и увидели один из самых зрелищных заездов. Там проходил второй сезон «Дрифт Челлендж».