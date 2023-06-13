Дети из Мариуполя оценили гонки на автодроме «Игора Драйв»
Дети из Мариуполя побывали на автодроме «Игора Драйв» и увидели один из самых зрелищных заездов, рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов во вторник, 13 июня.
На автодроме проходит второй сезон «Дрифт Челлендж».
«В дрифте всегда двое. Ведущий убегает, ведомый догоняет, пытаясь максимально точно повторить скоростные заносы на трассе с идеальным покрытием и резкими поворотами», — передал журналист.
Ишмухаметов обратил внимание на то, что автогонщики проходят дистанцию полностью за 40-50 секунд.
«Автоспортом я прежде никогда не интересовалась, но сейчас меня это заинтересовало. Трассы, возбуждение. Я поражена», — поделилась впечатлениями зрительница Каролина Бекленищева.
19 мая военкор Валентин Трушнин показал кадры восстановления инфраструктуры Мариуполя. Возведение объектов в частично разрушенном боевиками городе ведется в кратчайшие сроки, на объектах работают тысячи строителей.