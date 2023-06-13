Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается 13 июня.

В документе указывается, что денонсированный договор был подписан с украинской стороной в городе Керчи 24 декабря 2003 года.

Этот документ закрепил за водными объектами статус внутренних вод стран. Также для стран была установлена свобода передвижения торговых судов и военных кораблей в этих водах. Вместе с тем в документе было отмечено, что вопрос прохождения линии государственной границы по Азову будет решаться отдельно.

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