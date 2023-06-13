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Телеканал CNBC заявил о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» банкиру из Катара

CNBC: ФК «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Paul Terry
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Английский футбольный клуб (ФК) «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани. Об этом 13 июня сообщает телеканал CNBC.

Известно, что между сторонами уже достигнута договоренность, о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что заявка катарского инвестора на покупку клуба оказалась выгоднее, чем предложение от английского бизнесмена Джима Рэтклиффа, добавляет «Спорт-Экспресс». Таким образом, Рэтклифф, который до этого вел переговоры о покупке клуба на протяжении семи месяцев, остается ни с чем.

«Манчестер Юнайтед» является 20‑кратным чемпионом Англии, 12‑кратным обладателем Кубка страны и трижды победителем Лиги чемпионов.

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Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось, что американская компания Apple рассматривает возможность приобретения английского ФК «Манчестер Юнайтед». Главный исполнительный директор Apple Тим Кук был готов предложить за клуб £5,8 млрд и изучал возможную выгоду, которую он может получить после покупки.

Отмечалось, что владельцы «МЮ», семья Глейзеров, хотят получить от продажи €9,6 млрд, однако им сообщили, что продать клуб за такую сумму в данный момент невозможно.

23 ноября прошлого года руководство «Манчестер Юнайтед» подтвердило, что владельцы клуба рассматривают вариант его продажи для развития команды после 17-летнего правления.

На следующий день, 24 ноября, английский футболист Дэвид Бекхэм заявил о готовности рассмотреть вопрос о поддержке нового потенциального владельца.

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