Телеканал CNBC заявил о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» банкиру из Катара

Английский футбольный клуб (ФК) «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани. Об этом 13 июня сообщает телеканал CNBC.

Известно, что между сторонами уже достигнута договоренность, о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что заявка катарского инвестора на покупку клуба оказалась выгоднее, чем предложение от английского бизнесмена Джима Рэтклиффа, добавляет «Спорт-Экспресс». Таким образом, Рэтклифф, который до этого вел переговоры о покупке клуба на протяжении семи месяцев, остается ни с чем.

«Манчестер Юнайтед» является 20‑кратным чемпионом Англии, 12‑кратным обладателем Кубка страны и трижды победителем Лиги чемпионов.

Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось, что американская компания Apple рассматривает возможность приобретения английского ФК «Манчестер Юнайтед». Главный исполнительный директор Apple Тим Кук был готов предложить за клуб £5,8 млрд и изучал возможную выгоду, которую он может получить после покупки.

Отмечалось, что владельцы «МЮ», семья Глейзеров, хотят получить от продажи €9,6 млрд, однако им сообщили, что продать клуб за такую сумму в данный момент невозможно.

23 ноября прошлого года руководство «Манчестер Юнайтед» подтвердило, что владельцы клуба рассматривают вариант его продажи для развития команды после 17-летнего правления.

На следующий день, 24 ноября, английский футболист Дэвид Бекхэм заявил о готовности рассмотреть вопрос о поддержке нового потенциального владельца.