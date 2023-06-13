Росавиация заявила об обсуждении возобновления авиасообщения с Филиппинами

Обсуждается вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Филиппинами. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам встречи заместителя главы агентства Владимира Потешкина и посла Филиппин в России Игоря Байлена.

«Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Росавиация подчеркнула, что филиппинская сторона заинтересована в начале полетов в Себу из Приморья, Владивостока и Хабаровска.

Посол Филиппин в Москве Байлен 28 мая выразил сомнения насчет того, что его страна будет вводить антироссийские санкции. Филиппины, как отмечала до этого советник по национальной безопасности Кларита Карлос, занимают в вопросе санкций и украинского конфликта нейтральную позицию.

23 мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о планах Москвы развивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во всех направлениях. В нее входят Филиппины.

Осенью 2022 года филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший указал на переговоры его государства с российской стороной по поводу покупки топлива и удобрений в соответствии со своими национальными интересами.