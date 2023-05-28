Посол Филиппин назвал маловероятным введение его страной санкций против России

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен сомневается, что его страна введет санкции против Российской Федерации.

«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России», — сказал Байлен 28 мая в разговоре с «РИА Новости».

Филиппины, как заявляла ранее советник по нацбезопасности Кларита Карлос, занимают в вопросе санкций и украинского конфликта нейтральную позицию.

23 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва планирует развивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят и Филиппины, во всех направлениях.

Осенью прошлого года президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна ведет переговоры с Россией о покупке топлива и удобрений в соответствии со своими национальными интересами.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.