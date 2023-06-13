ТАСС: два украинских экипажа БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой в ДНР

Два экипажа боевых машин пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах региона во вторник, 13 июня.

Там рассказали, что на связь с одним из подразделений российских Вооруженных сил (ВС) на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов ВСУ и попросил оказать медицинскую помощь его раненым солдатам, поскольку командование украинской бригады отказалось их эвакуировать.

«В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1. Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республики», — сказал ТАСС представитель силовых структур.

Всего в плен сдались 10 человек личного состава. Среди них есть тяжелораненые, им оказывается вся необходимая помощь. В отношении остальных солдат ВСУ проводятся проверочные мероприятия на причастность их к совершению военных преступлений.

11 июня «Известия» опубликовали кадры, на которых четверо военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен российской армии, призвали бывших сослуживцев также сдаваться в плен. Они подчеркнули, что в плену их хорошо содержат и к ним отличное отношение.

Днем ранее сдавшийся в плен украинский солдат Дмитрий Дистион рассказал об усталости украинских военных от боевых действий.

До этого, 29 мая, сообщалось, что российские военные в районе поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) взяли в плен более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Российский лидер Владимир Путин объявил о начале ее проведения 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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