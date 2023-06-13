Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони

Домашний стадион футбольного клуба (ФК) «Монца» в одноименном итальянском городе могут назвать в честь умершего бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом говорится 13 июня в заявлении городского совета Монцы.

«Городской совет поручает принять резолюцию, касающуюся запроса о присвоении стадиону «Бриантео» имени Сильвио Берлускони. Его имя навсегда останется связанным с нашим городом», — цитирует заявление сайт журналиста Sky Sports Джанлуки ди Марцио.

Репортер напоминает, что под руководством Берлускони «Монца» достигла своего исторического достижения — команда вышла в высший дивизион чемпионата Италии и сумела сохранить прописку на следующий сезон.

Берлускони стал владельцем ФК «Монца» в сентябре 2018 года. На тот момент команда выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Весной 2022 года клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион национального первенства, заняв в дебютном сезоне 11-е место в турнирной таблице. До этого политик с 1986 по 2016 год владел итальянским ФК «Милан».

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» на 87-м году жизни. Возле медицинского учреждения собрались десятки сограждан. Гроб с телом перевезли на виллу экс-премьера Италии в Аркоре.

Берлускони будет похоронен 14 июня в Милане. В этот день в Италии объявят общенациональный траур. Будут приспущены флаги на всех госучреждениях, посольствах и консульствах республики.