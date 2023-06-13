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В Красноярском крае отец застрелил дочь во время перезарядки охотничьего ружья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трехлетняя девочка погибла в тундре Таймырского района Красноярского края от выстрела из охотничьего ружья своего отца. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Трагедия случилась в ночь с 12 на 13 июня. По предварительным данным, девочка находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 км от поселка Носок вместе с семьей. В какой-то момент ее отец во время разрядки незаконного охотничьего ружья выстрелил в сторону, где находился ребенок.

«Девочка была доставлена родителями в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины. Спасти ее не удалось», — сказано в заявлении прокуратуры.

Ведомство возбудило по факту случившегося уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе прокурорской проверки будут установлены причины произошедшего и проведена оценка надлежащего исполнения родителями своих родительских прав.

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Ранее, 21 мая, в поселке Нижний Бестях в Якутии местный житель обстрелял из охотничьего ружья магазин и жилой дом. По предварительным данным, подозреваемый был в алкогольном опьянении и открыл огонь из хулиганских побуждений. От выстрела в окна две женщины получили ранения осколками стекла.

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