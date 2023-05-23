В Якутии мужчина обстрелял из охотничьего ружья магазин и жилой дом

В поселке Нижний Бестях в Якутии местный житель обстрелял из охотничьего ружья здание, в котором находились магазин и жилой дом. Об этом сообщил во вторник, 23 мая, портал «МВД Медиа».

Инцидент произошел 21 мая в районе Алданской улицы. По прибытии сотрудники ДПС задержали 45-летнего мужчину, на которого указали очевидцы как на стрелявшего.

По предварительным данным, подозреваемый в алкогольном опьянении из хулиганских побуждений открыл огонь по зданию. Он попал в окно жилого дома, две женщины получили ранения осколками стекла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчина находится в изоляторе, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее, 20 мая, в Сети появилось видео конфликта со стрельбой в центре Красноярска. На перекрестке сошлись две компании с разных сторон светофора, между ними велась беседа. В какой-то момент появляются яркие вспышки, произведенные, по словам очевидцев, из пистолета «Оса».